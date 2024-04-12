Защитник «Аталанты» Джимсити: Идеальная игра в исполнении всей команды

Защитник итальянской «Аталанты» Берат Джимсити дал свой комментарий после крупной победы над «Ливерпулем» в гостях.

Напомним, матч прошёл в рамках четвертьфинала Лиги Европы и завершился победой клуба из Бергамо со счётом 3:0.

- Это была идеальная игра в исполнении всей команды. Очень хорошее выступление. Мы высоко прессинговали соперника и отыграли очень хорошо. Атмосфера была чудесной, и мы ею прониклись, - сказал Джимсити в общении с журналистами после матча.

Ответная встреча пройдёт через неделю, 18 апреля в Бергамо, начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.