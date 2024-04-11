Гасперини оставил Миранчука на скамейке на матч с «Ливерпулем»

Вечером четверга «Ливерпуль» на «Энфилде» примет дома «Аталанту» из Бергамо. Российский полузащитник итальянского клуба Алексей Миранчук, увы, не появится в стартовом составе бергамасков. Однако сможет выйти на поле по ходу матча, если того потребуют обстоятельства и пожелает коуч «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

В целом состав «Аталанты» на игру выглядит так:

Муссо, Дзаппакоста, Хин, Джимсити, де Рон, Руджери, Эдерсон, Пашалич, Копмейнерс, де Кетеларе, Скамакка.

Напомним, что текстовую трансляцию этой битвы будет проводить наш портал. Стартовый свисток – в 22:00 по московскому времени!