Тиль, поигравший за «Тамбов», прокомментировал свой гол «Реалу»

Хавбек тираспольского «Шерифа» Себастьян Тиль, ранее поигравший в чемпионате России за «Тамбов», высказался о победе над мадридским «Реалом» (2:1) в Лиге чемпионов. Люксембуржец отметился решающим голом под занавес второго тайма.

«Команда провела невероятный матч. Все безумно довольны. «Шериф» показал смелый футбол на «Сантьяго Бернабеу», а мне удалось забить прекрасный гол. Это точно лучший и самый важный мяч в моей карьере», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

После двух туров молдавская команда набрала шесть баллов и сенсационно захватила лидерство в группе. В третьем туре подопечные Юрия Вернидуба встретятся с миланским «Интером».