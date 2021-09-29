​Тренер «Шерифа»: «Пока не думаем о выходе в плей-офф Лиги чемпионов»

«Шериф» лихо начал дебютное выступление на групповой стадии Лиги чемпионов, обыграв «Шахтёр» и «Реал» с результатами 2:0 и 2:1 дома и на выезде соответственно. После сенсационной виктории в Мадриде главный тренер тираспольцев Юрий Вернидуб дал комментарий.

«Пока мы ещё не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы пока не сотворили. Мы просто движемся вперёд шаг за шагом», - высказался Вернидуб, чьи слова приводятся на сайте УЕФА.

В третьем и четвёртом турах группового этапа Лиги чемпионов «Шерифу» предстоят матчи против миланского «Интера» - сначала на выезде, а затем дома.