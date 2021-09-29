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Лига чемпионов

​«Шериф» пошутил над «Реалом» после сенсации на «Сантьяго Бернабеу» фото

29 Сентября 2021 • 08:11 Комментировать (1)
Реал Мадрид
1:2
Шериф
окончен

Во вторник вечером «Шериф» преподнёс сенсацию, обыграв «Реал» прямо на поле «Сантьяго Бернабеу» со счётом 2:1. После игры пресс-служба молдавского клуба пошутила над «сливочными» посредством публикации в «Инстаграме». Тираспольцы поместили корону с эмблемы «Реала» на свою эмблему.

После двух сыгранных туров групповой стадии Лиги чемпионов «Шериф» занимает первое место в своей группе с шестью зачётными баллами в кармане. Вторым идёт «Реал» (три очка), дальше – «Интер» и «Шахтёр» (по одному баллу).  

Впереди у «Шерифа» два матча с «Интером», а «Реала» - с «Шахтёром».


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Шериф
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Комментарии (1)
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Beltsy811
29 Сентября 2021 в 08:31
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