Во вторник вечером «Шериф» преподнёс сенсацию, обыграв «Реал» прямо на поле «Сантьяго Бернабеу» со счётом 2:1. После игры пресс-служба молдавского клуба пошутила над «сливочными» посредством публикации в «Инстаграме». Тираспольцы поместили корону с эмблемы «Реала» на свою эмблему.

После двух сыгранных туров групповой стадии Лиги чемпионов «Шериф» занимает первое место в своей группе с шестью зачётными баллами в кармане. Вторым идёт «Реал» (три очка), дальше – «Интер» и «Шахтёр» (по одному баллу).

Впереди у «Шерифа» два матча с «Интером», а «Реала» - с «Шахтёром».