Кроос включён в заявку «Реала» на матч с «Шерифом»

Хавбек Тони Кроос сможет помочь мадридскому «Реалу» в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов против тираспольского «Шерифа». Как сообщает пресс-служба «королевского» клуба, 31-летний немец оказался в заявке на игру.

Ранее сообщалось, что полузащитник полностью залечил травму и готов вернуться на поле.

Мадридский гранд примет молдавский клуб на «Сантьяго Бернабеу» во вторник, 28 сентября. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

«Реал» в первом туре победил «Интер» (1:0), а «Шериф» одолел «Шахтёр» (2:0).