​Вратарь «Шерифа» превзошёл рекорд Акинфеева и Диды

Во вторник вечером в Лиге чемпионов грянула сенсация – «Шериф» обыграл «Реал» на выезде со счётом 2:1. Журналист Алексис Мартин Тамайо, более известный как мистер Чип, на своей страничке в «Твиттере» привёл интересную статистическую информацию. Страж ворот «Шерифа» Гиоргос Атанасиадис стал голкипером с наибольшим количеством сэйвов, которому вместе с командой удалось выиграть матч Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу». Атанасиадис в прошедшей игре совершил 11 сэйвов.

Ранее рекорд принадлежал Игоря Акинфееву и Диде. Им удалось совершить по 8 сэйвов в матчах, в которых их ЦСКА и «Милан» обыгрывали «Реал» в Лиге чемпионов на выезде соответственно в 2018 и 2019 годах.