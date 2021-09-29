«Шериф» за два тура Лиги чемпионов одержал больше побед, чем российские команды за 2 сезона

«Шериф» продолжает рвать и метать в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. После победы над «Шахтёром» (2:0) команда неожиданно нанесла поражение мадридскому «Реалу» со счётом 2:1.

Стоит отметить, что по сравнению с российскими клубами это огромный успех. Напомним, «Зенит» и «Краснодар», которые участвовали в двух последних сезонах Лиги чемпионов, добились только одной победы. В минувшем сезоне «Краснодар» взял верх над «Ренном» (1:0).

«Галактикос» не задавили соперника с первых минут. А «Шериф» первым открыл счёт усилиями Яхшибоева.

Во втором тайме хозяева отыгрались после того, как Карим Бензема реализовал пенальти. Три очка «Шерифу» принёс экс-игрок «Тамбова» Себастьян Тилль. Таким образом, молдавский клуб утверждается в статусе лидера «группы смерти», где он сначала считался практически беспросветным аутсайдером.