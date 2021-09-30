Агент игрока «Шерифа» Себастьяна Тилля Ахмед Нума дал эксклюзивный комментарий сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» после матча с «Реалом» (2:1).

- Я был очень счастлив и горд за него. Он очень хороший игрок, а также он очень хороший человек с правильным менталитетом, поэтому он действительно полностью заслуживает тот успех, которым живет в настоящее время. Правда, я был не так сильно удивлен, потому что буквально за день до игры я сказал ему, что он забьет. Правда, я думал, что это будет гол со штрафного, потому что у него волшебная левая нога и, как только, у него появляется возможность бить, это всегда опасно. После матча мы смеялись, потому что это то, чего мы ожидали и на что надеялись. Да и касаемо результата, если честно, я не был так уж удивлен. Я смотрел абсолютно все матчи «Шерифа», в которых они показывали отличный футбол в отборочном раунде Лиги чемпионов. У них прекрасная защита, надежная полузащита и классное умение сыграть на контратаках. Я ожидал, что они сумеют показать хороший результат в Мадриде. Действительно, очень и очень приятно пережить такой опыт. Себастьян только недавно покинул Люксембург, год назад он играл в «Тамбове», в январе мы перешли в «Шериф», а сейчас Себастьян играет в Лиге чемпионов. Это и есть красота футбола!

Наверняка после такого матча к вам уже обращались из других клубов?

Да, есть клубы, которые проявляли к Себастьяну интерес, есть пара клубов и из России. Но сейчас Себастьян должен сосредоточиться на будущих матчах в чемпионате страны, а также важнейших матчах Лиги чемпионов. Посмотрим в январе, потому что сейчас нужно сосредоточиться на его игре за «Шериф». К тому же в футболе не стоит далеко загадывать. Да, есть интерес от разных клубов, они следят за ним. Мы посмотрим, что будет дальше. Себастьян, как и любой игрок, хочет прогрессировать и играть на высоком уровне. Так что, конечно, если будет хорошо для его карьеры, мы сделаем так, как надо.