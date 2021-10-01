Тилль: «Пересмотрел видео гола «Реалу» более 100 раз»

Победа «Шерифа» над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» стала главной сенсацией второго тура Лиги чемпионов. Победный гол на счету Себастьяна Тилля, который ещё недавно играл в «Тамбове».

- Многие друзья разместили видео моего гола в Интернете, поэтому я его вижу каждый раз, когда беру в руки телефон. Я пересмотрел этот эпизод более 100 раз, - заявил Тилль в интервью BBC World Service.

- Это чудесный гол, самый прекрасный и важный в моей карьере. В детстве мы все мечтаем играть против лучших команд в Лиге чемпионов. Когда это случается, ты сначала не веришь, как я сначала не осознавал, что забил победный гол на «Бернабеу».

После двух туров Лиги чемпионов «Шериф» лидирует в своей группе с 6 очками.