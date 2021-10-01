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Лига чемпионов

Тилль: «Пересмотрел видео гола «Реалу» более 100 раз»

01 Октября 2021 • 21:16 Комментировать
Реал Мадрид
1:2
Шериф
окончен

Победа «Шерифа» над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» стала главной сенсацией второго тура Лиги чемпионов. Победный гол на счету Себастьяна Тилля, который ещё недавно играл в «Тамбове».

- Многие друзья разместили видео моего гола в Интернете, поэтому я его вижу каждый раз, когда беру в руки телефон. Я пересмотрел этот эпизод более 100 раз, - заявил Тилль в интервью BBC World Service.

- Это чудесный гол, самый прекрасный и важный в моей карьере. В детстве мы все мечтаем играть против лучших команд в Лиге чемпионов. Когда это случается, ты сначала не веришь, как я сначала не осознавал, что забил победный гол на «Бернабеу».

После двух туров Лиги чемпионов «Шериф» лидирует в своей группе с 6 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Шериф Себастьян Тилль
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