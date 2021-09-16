Защитник сборной Молдовы и «Шерифа» Александр Белоусов поделился впечатлениями от первой победы клуба в Лиге Чемпионов корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Марселю Арзуманяну.

«Эмоции переполняют, так как дебют, можно сказать, удался. К сожалению, я не могу быть рядом с командой, так как сегодня у меня операция, но у нас есть группа, где все между собой общаются, и там только один позитив, шутки друг над другом», - сказал Белоусов.

Напомним, что в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» обыграл «Шахтёр» со счётом 2:0. Во втором туре команда Вернидуба на выезде сыграет с «Реалом».