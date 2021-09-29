Анчелотти обвинил арбитра в неуважении после поражения от «Шерифа»

Итальянский специалист Карло Анчелотти, который возглавляет мадридский «Реал», остался недоволен своим наказанием во вчерашнем матче с тираспольским «Шерифом». Тренер получил желтую карточку за то, что вышел на поле.

«Резервный рефери не проявил ко мне уважения. Это был первый момент, когда меня за что-то наказали. Судья сказал, что я не имел права выходить на поле, однако игра была остановлена. В том момент работал VAR. Считаю такое отношение неуважительным. Я уже сказал об этом делегату матча», - цитирует итальянца пресс-служба «сливочных».

Встреча, состоявшаяся на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась сенсационным поражением «королевского» клуба со счетом 1:2.