​Капитан «Шерифа»: «Надеюсь, нам удастся удивить «Реал»

Хавбек и капитан молдавского «Шерифа» Франк Кастаньеда рассказал, чего ждёт от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

Футболист надеется, что клубу из Тирасполя вновь удастся преподнести сюрприз, как это было в игре с «Шахтёром». Напомним, тогда «Шериф» дважды поразил ворота Андрея Пятова.

По словам Кастаньеды, главное оружие «Шерифа» - контратаки, а также быстрые переходы из защиты в атаку.

Игрок в интервью Marca заявил, что очень хочет поразить ворота «сливочных».

Матч в Мадриде между «королевским клубом» и «Шерифом» начнется в 22:00 мск.