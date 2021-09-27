Начо оценил готовность «Шерифа» к Лиге чемпионов

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес поделился мнением касаемо предстоящего соперника своей команды в престижном европейском клубном турнире.

«Давление на нашу команду всегда одинаковое, и оно не зависит от того, фавориты мы или аутсайдеры. Уверены в себе. Хотим провести успешно сезон в Лиге чемпионов. Не может быть сомнений, что «Реал» будет биться до конца.

«Шериф» готов играть в Лиге чемпионов. Они обыграли «Шахтёр», который доставил нам немало проблем в прошлом розыгрыше», - цитирует Начо Diario Sur.

Трансляция матча «Реал» - «Шериф» будет доступна на сайте Liveresult.ru.