​«Все бездари или лентяи?»: Геркус высказался об академии «Шерифа»

«Шериф» во вторник вечером преподнёс большую сенсацию, обыграв «Реал» на поле соперника. При этом за команду Юрия Вернидуба не сыграл ни один молдавский футболист. Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказался на этот счёт посредством своей странички в «Твиттере».

«Неужели в академии «Шерифа» за годы не вырос ни один игрок, достойный стартового состава?! Вот прям ни одного? Все бездари сплошные или лентяи?» - написал Геркус.

После двух туров групповой стадии Лиги чемпионов «Шериф» возглавляет таблицу своей группы с шестью баллами в кармане. Впереди у команды Юрия Вернидуба два поединка с «Интером».