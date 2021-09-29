Анчелотти: «Сложно объяснить этот матч»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти остался шокирован результатом поединка с «Шерифом» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Никто не ожидал, что у «сливочных» могут возникнуть какие-то проблемы в домашней встрече. Ожидалось, что хозяева легко победят команду из Тирасполя, но сценарий матча оказался совсем другим.

Анчелотти заявил, что «Реал» не заслуживал поражения. При этом специалист посетовал на то, что его команде не везло.

«Сложно объяснить этот матч», - приводит слова специалиста Infinite Madrid.

«Галактикос» не задавили соперника с первых минут. А «Шериф» первым открыл счёт усилиями Яхшибоева.

Во втором тайме хозяева отыгрались после того, как Карим Бензема реализовал пенальти. Три очка «Шерифу» принёс экс-игрок «Тамбова» Себастьян Тилль.