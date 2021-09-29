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Лига чемпионов

Колосков: «Я бы не переоценивал достижения «Шерифа»

29 Сентября 2021 • 12:22 Комментировать
Реал Мадрид
1:2
Шериф
окончен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от вчерашнего поединка между мадридским «Реалом» и молдавским «Шерифом» во втором туре группового раунда Лиги чемпионов. Команда из Тирасполя отпраздновала сенсационную победу в Испании со счетом 2:1.

«Я бы не переоценивал их достижения. Надо дождаться окончания цикла. Посмотрим, что будет, когда «Реал» и «Шахтёр» наберут форму», - передает слова почетного президента РФС «Спорт-экспресс».

После двух сыгранных туров подопечные украинского тренера Юрия Вернидуба набрали шесть баллов и сенсационно лидируют в таблице квартета D. Следующий поединок команда из Тирасполя проведет с миланским «Интером».

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Вячеслав Колосков
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