Колосков: «Я бы не переоценивал достижения «Шерифа»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от вчерашнего поединка между мадридским «Реалом» и молдавским «Шерифом» во втором туре группового раунда Лиги чемпионов. Команда из Тирасполя отпраздновала сенсационную победу в Испании со счетом 2:1.

«Я бы не переоценивал их достижения. Надо дождаться окончания цикла. Посмотрим, что будет, когда «Реал» и «Шахтёр» наберут форму», - передает слова почетного президента РФС «Спорт-экспресс».

После двух сыгранных туров подопечные украинского тренера Юрия Вернидуба набрали шесть баллов и сенсационно лидируют в таблице квартета D. Следующий поединок команда из Тирасполя проведет с миланским «Интером».