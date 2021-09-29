Бензема обогнал Рауля и вошёл в топ-4 лучших бомбардиров Лиги чемпионов

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема продолжает покорять бомбардирские вершины. Как сообщает твиттер-аккаунт Diario AS, благодаря голу во вчерашнем матче Лиги чемпионов с «Шерифом» француз поднялся на четвертое место в списке лучших голеадоров турнира, обойдя Рауля. На счету 33-летнего француза 72 результативных выстрела.

Третью строчку в рейтинге занимает нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски с 75 голами. Вторым идет аргентинец Лионель Месси, забивший 120 мячей, а лидером является Криштиану Роналду. В активе 36-летнего португальца 136 голов.

Напомним, что «Реал» поиграл «Шерифу» на своем поле со счетом 1:2. После двух туров мадридцы занимают второе место в квартете.