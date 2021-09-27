Анчелотти - перед матчем с «Шерифом»: «Нам нужно быть осторожными»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался накануне матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шерифом».

«В Лиге чемпионов не бывает лёгких матчей, поэтому мы должны серьезно подготовиться. «Шериф» - это команда, которая хорошо играет, поэтому нам нужно быть осторожными. У нас не так много данных об этой команде, но нам нужно набрать три очка, чтобы выйти в следующий этап», - цитирует итальянца Mundo Deportivo.

Напомним, что в первом туре команда Анчелотти обыграла на выезде «Интер» со счётом 1:0. Матч между «Реалом» и «Шерифом» состоится завтра, 28 сентября, в 22:00.