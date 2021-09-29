​Кёйт говорил, что «Шерифу» не место в Лиге чемпионов – Вернидуб ответил

Известный в прошлом голландский футболист Дирк Кёйт в средине августа говорил, что таким командам, как «Шериф», не место в Лиге чемпионов. Тираспольская команда смогла утереть нос Кёйту, стартовав на групповой стадии сильнейшего клубного турнира континента с двух побед – над «Шахтёром» (2:0) и «Реалом» (2:1).

Рулевой «Шерифа» Юрий Вернидуб после вторничной победы в Мадриде вспомнил о словах Кёйта.

«Я рад, что мы нарушили его идиллию», - слова украинского специалиста на своих страницах приводит sport24.

Вернидуб отметил, что «Шериф» доказал, что заслуживает места в основной стадии Лиги чемпионов.