Губерниев: «Успех «Шерифа» - повод задуматься о реформах российского футбола и отмене лимита»

Известный спортивный директор Дмитрий Губерниев отреагировал на сенсационный результат поединка Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и молдавским «Шерифом». Встреча, состоявшаяся на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась победой гостей со счетом 2:1. Решающий гол в концовке забил экс-хавбек «Тамбова» Себастьян Тиль.

«Успех «Шерифа» - повод задуматься о реформах российского футбола и отмене лимита. Мы видим, как расцвел букет Молдавии», - поведал Губерниев в интервью журналисту Sport24.

Напомним, что в стартовом туре групповой стадии «Шериф» на своем поле победил донецкий «Шахтёр» со счетом 2:0.

После двух туров молдавский коллектив захватил лидерство в своей группе. В третьем туре подопечные Юрия Вернидуба встретятся с миланским «Интером».