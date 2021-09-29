«Наш пацан»: в твиттер-аккаунте «Тамбова» отреагировали на гол Тиля «Реалу»

Накануне прошел матч групповой стадии Лиги чемпионов, в котором прогремела сенсация. Мадридский «Реал» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» потерпел поражение от молдавского «Шерифа» со счетом 1:2. Решающий мяч в этом поединке забил экс-футболист «Тамбова» Себастьян Тиль.

В твиттер-аккаунте обанкротившегося клуба появился пост со словами: «Наш пацан».

Напомним, что Себастьян выступал за коллектив из Тамбова в прошлом сезоне. Люксембургский полузащитник сыграл семь поединков в РПЛ и отметился одной результативной передачей. По окончании сезона Тиль покинул Россию.