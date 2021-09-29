​Сёмин: «Отменить лимит и повторить путь «Шерифа»? А где сейчас сборная Молдовы?»

Известный тренер Юрий Сёмин, который на прошлой неделе оставил тренерский мостик «Ростова», высказался по поводу «Шерифа». Молдавская команда впервые в своей истории пробилась в основную стадию Лиги чемпионов, где в двух стартовых матчах обыграла «Шахтёр» (2:0) и «Реал» (2:1). При этом в Мадриде за «Шериф» не сыграл ни один футболист из Молдовы.
Сёмин в разговоре со sport24 получил вопрос о том, могут ли российские клубы повторить путь «Шерифа» в случае отмены лимита на легионеров.
«А где сейчас находится национальная сборная Молдовы? Вот я и ответил вам на этот вопрос», - поделился мнением Сёмин.
Отметим, что сборная Молдовы проиграла 20 из 24 последних матчей.
Да, все верно! Надо оставить лимит, как сказал царь-батюшка, чтобы в перспективе надеяться выиграть целую Олимпиаду, и как говорит старый дурень, ведь мы еще на на самом дне ыпож, но почти там, т.е. есть куда стремиться.
" сборная и без лимита в 90-е и начале 00-ых играла не хуже, чем сейчас, и на евроарене клубы достойно выступали"
сборная и ядра ЦСКА и Зенита состояли из игроков пришедших в футбол ,когда была еще жива
мощная система подготовки .
Один раз и палка стреляет .