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Лига чемпионов

​Сёмин: «Отменить лимит и повторить путь «Шерифа»? А где сейчас сборная Молдовы?»

29 Сентября 2021 • 11:24 Комментировать (6)
Реал Мадрид
1:2
Шериф
окончен

Известный тренер Юрий Сёмин, который на прошлой неделе оставил тренерский мостик «Ростова», высказался по поводу «Шерифа». Молдавская команда впервые в своей истории пробилась в основную стадию Лиги чемпионов, где в двух стартовых матчах обыграла «Шахтёр» (2:0) и «Реал» (2:1). При этом в Мадриде за «Шериф» не сыграл ни один футболист из Молдовы. 

Сёмин в разговоре со sport24 получил вопрос о том, могут ли российские клубы повторить путь «Шерифа» в случае отмены лимита на легионеров.

«А где сейчас находится национальная сборная Молдовы? Вот я и ответил вам на этот вопрос», - поделился мнением Сёмин.

Отметим, что сборная Молдовы проиграла 20 из 24 последних матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Юрий Сёмин
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Sergo
29 Сентября 2021 в 11:59
Если старый считает, что выход сборной через раз на два на крупные международные соревнования, чтобы побыть там в роли главных аутсайдеров и статистов, это прям достижение, то тогда, да... Помнится сборная и без лимита в 90-е и начале 00-ых играла не хуже, чем сейчас, и на евроарене клубы достойно выступали. Чем жестче становился лимит, тем все больше в сраку опускались и клубы и сборная. В итоге получили в сборной Агаларовых, Смоловых, Дзюб и Зобниных, и примитивный футбол от обороны на отбой на полусогнутых с футбольными середняками, это не беря в расчет фееричные победы над саудитами и египтянами на родном ЧМ, куда наши ребятки не отбирались. И даже там в 2018 Уругваю был безальтернативный слив, с мертвой Испанией дичайший отскок, и в единственно хорошей игре на ЧМ с Хорватией все равно проиграли в итоге.
Да, все верно! Надо оставить лимит, как сказал царь-батюшка, чтобы в перспективе надеяться выиграть целую Олимпиаду, и как говорит старый дурень, ведь мы еще на на самом дне ыпож, но почти там, т.е. есть куда стремиться.
Superzina
29 Сентября 2021 в 12:13
Когда
" сборная и без лимита в 90-е и начале 00-ых играла не хуже, чем сейчас, и на евроарене клубы достойно выступали"
сборная и ядра ЦСКА и Зенита состояли из игроков пришедших в футбол ,когда была еще жива
мощная система подготовки .
Sergo
29 Сентября 2021 в 12:29
А щас ее нет, но все равно надо оставлять лимит?) 16 лет лимита... Кто-то успел родиться, паспорт получить, уже детей завести и умереть, а результаты в лимитированном российском хфуцболе все не приходят. Если систему подготовки невозможно реанимировать или сделать новую, которая будет сильней нынешней, то что-то все равно нужно менять, чтобы хоть что-то куда-то двигалось, либо к развитию, либо к исчезновению, потому что такое УГ в российском хфуцболе, как сейчас, никому не нужно. После отмены карантинных мер не все люди вернулись и вернутся на стадионы, чтобы продолжать болеть и смотреть на это подобие футбола, ибо без слез, без нервов на это невозможно смотреть.
Марченко Максим
29 Сентября 2021 в 11:43
Но тут как бы ,или вам шашечки или ехать ,либо ,вы или крестик снимите ,или трусы наденьте )) .Выбор всегда есть в ту или иную сторону ,выбор за вами . Но надо стремится и к тому и другому .
Superzina
29 Сентября 2021 в 11:40
и еще один вопрос : а когда в следующий раз тот же Шериф пробьется в основную стадию Лиги чемпионов ?
Один раз и палка стреляет .
ARTUR
29 Сентября 2021 в 11:28
Наконец то АДЕКВАТНЫЙ мудрый человек , отдавший всю свою жизнь футболу , ПАЛЫЧ снимаю шляпу и нижайший поклон .
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