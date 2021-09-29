Бензема стал первым игроком в истории, забившим в 17-м сезоне Лиги чемпионов подряд

Пускай мадридский «Реал» с грохотом и проиграл у себя в домашних стенах молдавскому «Шерифу» (1:2), но нападающий Карим Бензема сумел вписать свое имя в историю.

Француз ударом с пенальти во втором тайме сравнял счет, тем самым став первым игроком, которому удавалось отличиться забитым голом в 17-м сезоне Лиги чемпионов подряд, передает статистический портал Opta. Никому из футболистов ранее не удавалось достичь этой отметки, пока Лионель Месси минутами позже не огорчил «Манчестер Сити» в параллельном матче.

Также стоит отметить, что Бензема на данный момент находится на четвертом месте в списке лучших бомбардиров турнира. Выше него только Криштиану Роналду, сам Месси и Роберт Левандовски.