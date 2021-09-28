Героический «Шериф» разрывает Европу: Экс-игрок «Тамбова» отправил «Реал» в нокаут на «Сантьяго Бернабеу»

Главный пока что возмутитель спокойствия в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов молдавский «Шериф» пробовал сотворить сенсацию в гостях у мадридского «Реала».

«Реал Мадрид», хоть он и «Реал Мадрид», знает, каково это – проигрывать дома клубам с постсоветского пространства. Московский ЦСКА и донецкий «Шахтёр» одерживали победы на выездах (да и дома тоже) над «сливочными» за последние три года, а теперь пришла очередь попытать подобное счастье «Шерифу». Тираспольский клуб уже успел завоевать себе кое-какую репутацию, пробившись в групповой этап Лиги чемпионов сквозь все четыре квалификационных раунда. В первом туре обе эти команды выиграли: от «Шерифа» пострадал «Шахтёр», а от «Реала» – миланский «Интер».

«Галактикос» не задавили соперника с первых минут. Наверное, хозяева считали, что победа достанется им просто. Но визитёры были иного мнения. К середине тайма мадридцы отметились двумя полуопасными ударами со средне-дальней дистанции – попытку Бензема нейтрализовал Анастасиадис, а Вальверде сам чуть-чуть не попал в ближнюю девятку. Могло показаться, что назревает гол хозяев, но внезапно назрел гол гостей. Кристиано навесил с левого фланга на дальнюю штангу, а оставленный без опеки Яхшибоев головой закинул мяч в левый угол мимо потерявшего позицию Куртуа (0:1).

По истечении получаса игры Яхшибоев едва не нанёс «Реалу» второй укол, пробив рядом со штангой. Но и всполошившиеся мадридцы вполне могли отличиться до перерыва. Даже должны были, учитывая несколько их шансов. Там старались и Бензема, и Винисиус, и Азар, и Начо Фернандес, и Каземиро, однако молдавской команде повезло не пропустить до перерыва. Во втором тайме давление от испанской команды продолжилось, только вместо ударов по воротам были в основном прерывавшиеся фланговые доставки. Потом Винисиус Жуниор дважды претендовал на пенальти в контактах с Арболедой и Аддо, и во втором эпизоде одиннадцатиметровый всё-таки был назначен.

Аддо принял Винисиуса на бедро, и тот с удовольствием упал. Фол был? Был. Мог Винисиус удержаться на ногах? Кажется, мог. Но не удержался. Арбитр посмотрел повтор и указал на точку. Бензема безупречно пробил с пенальти под левую девятку – Анастасиадис старался дотянуться, однако не преуспел (1:1). «Реал» едва не попал под новые неприятности, когда Бруно Соуза забил гол с прострела, – мадридцев спас офсайд, подтверждённый ВАРом. Впоследствии Анастасиадис выручил свою команду во время ударов Модрича и Милитао, Родриго сам крутанул мяч немного выше створа, а Йович в борьбе с защитником пробил плохо, и снаряд легко попал в руки вратаря.

Дело вроде бы шло к малорезультативной ничьей, но на девяностой минуте шикарная дальняя пушка Себастьяна Тилля привела мяч в левую девятку ворот Куртуа (1:2). И снова клуб из Восточной Европы обыгрывает «сливочных». Экс-игрок «Тамбова» приносит «Шерифу» суперсенсационную победу на легендарном «Сантьяго Бернабеу», и молдавский клуб утверждается в статусе лидера группы смерти, где он сначала считался практически беспросветным аутсайдером. То ли ещё будет! Когда там Молдова обгонит Россию в таблице коэффициентов УЕФА?

Кирилл Иванцов