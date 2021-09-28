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Лига чемпионов

Героический «Шериф» разрывает Европу: Экс-игрок «Тамбова» отправил «Реал» в нокаут на «Сантьяго Бернабеу»

28 Сентября 2021 • 23:53 Комментировать (23)
Реал Мадрид
1:2
Шериф
окончен

Главный пока что возмутитель спокойствия в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов молдавский «Шериф» пробовал сотворить сенсацию в гостях у мадридского «Реала».

Протокол игры  
Реал Мадрид 1:2 Шериф
    25' Яхшибоев Джасурбек (0:1)
(1:1) Бензема Карим 65'    
    89' Тилль Себастьян (1:2)
Куртуа Тибо Начо Фернандес   67' (Модрич Лука (   67') Милитао Эдер Алаба Давид Гутьеррес Мигель   66' (Кроос Тони (   66') Вальверде Федерико Каземиро Карлос   39'   67' (Родриго (   67') Камавинга Эдуардо Азар Эден   67' (Йович Лука (   67'   81') Бензема Карим Винисиус Жуниор
Запасные: Бланко Антонио Васкес Лукас Диас Мариано Лунин Андрей Лопес Луис Иско Аларкон Вальехо Хесус Асенсио Марко
Атанасиадис Гиоргос Костанза Фернандо Арболеда Данило   18' Дуланто Густаво   46' Кристиано Тилль Себастьян   90' Аддо Эдмонд   45' Траоре Адама VII Коловос Димитрис   90' (Николов Бобан (   90') Кастаньеда Франк   78' (Джульен Кестон (   78') Яхшибоев Джасурбек   57' (Бруно V (   57')
Запасные: Кожокару Максим Раделич Степан Янсане Момо Пащенко Александр Челядник Дмитрий
28 сентября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

«Реал Мадрид», хоть он и «Реал Мадрид», знает, каково это – проигрывать дома клубам с постсоветского пространства. Московский ЦСКА и донецкий «Шахтёр» одерживали победы на выездах (да и дома тоже) над «сливочными» за последние три года, а теперь пришла очередь попытать подобное счастье «Шерифу». Тираспольский клуб уже успел завоевать себе кое-какую репутацию, пробившись в групповой этап Лиги чемпионов сквозь все четыре квалификационных раунда. В первом туре обе эти команды выиграли: от «Шерифа» пострадал «Шахтёр», а от «Реала» – миланский «Интер».

«Галактикос» не задавили соперника с первых минут. Наверное, хозяева считали, что победа достанется им просто. Но визитёры были иного мнения. К середине тайма мадридцы отметились двумя полуопасными ударами со средне-дальней дистанции – попытку Бензема нейтрализовал Анастасиадис, а Вальверде сам чуть-чуть не попал в ближнюю девятку. Могло показаться, что назревает гол хозяев, но внезапно назрел гол гостей. Кристиано навесил с левого фланга на дальнюю штангу, а оставленный без опеки Яхшибоев головой закинул мяч в левый угол мимо потерявшего позицию Куртуа (0:1).

По истечении получаса игры Яхшибоев едва не нанёс «Реалу» второй укол, пробив рядом со штангой. Но и всполошившиеся мадридцы вполне могли отличиться до перерыва. Даже должны были, учитывая несколько их шансов. Там старались и Бензема, и Винисиус, и Азар, и Начо Фернандес, и Каземиро, однако молдавской команде повезло не пропустить до перерыва. Во втором тайме давление от испанской команды продолжилось, только вместо ударов по воротам были в основном прерывавшиеся фланговые доставки. Потом Винисиус Жуниор дважды претендовал на пенальти в контактах с Арболедой и Аддо, и во втором эпизоде одиннадцатиметровый всё-таки был назначен.

Аддо принял Винисиуса на бедро, и тот с удовольствием упал. Фол был? Был. Мог Винисиус удержаться на ногах? Кажется, мог. Но не удержался. Арбитр посмотрел повтор и указал на точку. Бензема безупречно пробил с пенальти под левую девятку – Анастасиадис старался дотянуться, однако не преуспел (1:1). «Реал» едва не попал под новые неприятности, когда Бруно Соуза забил гол с прострела, – мадридцев спас офсайд, подтверждённый ВАРом. Впоследствии Анастасиадис выручил свою команду во время ударов Модрича и Милитао, Родриго сам крутанул мяч немного выше створа, а Йович в борьбе с защитником пробил плохо, и снаряд легко попал в руки вратаря.

Дело вроде бы шло к малорезультативной ничьей, но на девяностой минуте шикарная дальняя пушка Себастьяна Тилля привела мяч в левую девятку ворот Куртуа (1:2). И снова клуб из Восточной Европы обыгрывает «сливочных». Экс-игрок «Тамбова» приносит «Шерифу» суперсенсационную победу на легендарном «Сантьяго Бернабеу», и молдавский клуб утверждается в статусе лидера группы смерти, где он сначала считался практически беспросветным аутсайдером. То ли ещё будет! Когда там Молдова обгонит Россию в таблице коэффициентов УЕФА?

Кирилл Иванцов

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Комментарии (23)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
29 Сентября 2021 в 00:31
Лимит в России надо ужесточить , а то российские команды в ЛЧ из за низкосортных легионеров страдаю. Браво Шериф.
Кришна
29 Сентября 2021 в 00:42
Да ты не понимашь, олимпиаду же нам надо выиграть))))))
Урзюм
29 Сентября 2021 в 00:30
Что такое забористое стало расти в Молдавии?
Манчестерский Иппатий
29 Сентября 2021 в 01:43
Промоешь вены коньячком - хорошо бегаешь...
CELTIC FROST
29 Сентября 2021 в 00:21
В общем, все идет к тому, что по традиции последних лет Интер вновь не выйдет из группы ЛЧ.
R Estanislau
29 Сентября 2021 в 00:29
имхо, к лучшему
Aegur
29 Сентября 2021 в 00:19
любопытно -как по мнению автора матч/дело может идти к нулевой ничьей???
если уже случилось два гола))
ещё один вопрос-это тот Реал который отгрузил недавно 6 Мальорке и 5 Сельте?))
ARTUR
29 Сентября 2021 в 00:18
еще перед игрой смеялся над кофом 1,09 на Реал , это типа как бы если взять бокс то это Тайсон в свои лучшие годы против третьекласника , и во время боя третьекласник мутузит Тайсона по сусалам , а самое прикольное что Тайсон ТРЕЗВЫЙ . Так и в этой игре , при всем моем уважении к команде Вернидуба к которому я персонально имею давнюю симпатию .
Хасанович Висэйт
29 Сентября 2021 в 00:16
Где все черти которые смеялись над Шерифом после выхода в группу?? Где вы олени??? Брысь по своим норам))! Даже в Молдавии научились делать настоящие футбольные команды. А не дрочунов, которые даже лапту не потянут))).
CELTIC FROST
29 Сентября 2021 в 00:25
А кто смеялся-то? После их пути в квалификации, когда они убирали серьезных соперников, было понятно, что команда неплохого уровня, пусть и с одними иностранцами в составе. Что при нынешней деградации Ла Лиги вообще и Реала в частности позволило добиться успеха. вполне допускаю, что они выйдут в 1/8 ЛЧ. А там, кто знает... Собственно, кипрская команда около 10 лет назад вообще до 1/4 ЛЧ доходила. Так что Шериф (успехов ему) - не первый такой возмутитель спокойствия.
Манчестерский Иппатий
29 Сентября 2021 в 00:15
Цыганский табор в Мадриде, пляшут все!
779
29 Сентября 2021 в 00:07
Молдавские чудеса просто.
Желание подвига бьёт класс.
ARTUR
29 Сентября 2021 в 00:07
про игру писать не буду , нет резону , прикольно было наблюдать за агрономом , выиграл спор с друзьями ))) предсказал тактику ,, гения ,, он так быстро вкурил это новшество с заменами , и как великий комбинатор каждый раз делает одно и то же пять замен сразу , похрен кого , главное что бы пять , расчет у него простой утомить соперника , а потом как у агронома ,, идея ,. раз нет урожая нужно подбросить говнеца , и шарах все что есть , а парни из ,,молдовы ,, бац бац и два гола , я смотрел ВСЕ матчи Шерифа в квалификации , и когда после жребися так радовались все что им попался Шериф я смеялся с них , может они конечно и не выйдут из группы , но дадут под хвост каждой из команд . Желаю Хорьку за назначение этого плуга бессной ночи .Тирасполю праздника , даже бухну сегодня за них !!! Долой хорька и агронома !!
CELTIC FROST
29 Сентября 2021 в 00:20
угораю с твоих сегодняшних комментов)) Раз нет урожая, то шарах говнеца). Но против самих Адама Седьмого и Бруно Пятого даже такой аграрный контрприем не потянул))
ARTUR
29 Сентября 2021 в 00:22
а я тут дохну с друганов своих , которые грузили за реал , на победу с форой в 3,5 мяча ...
Snk6565
29 Сентября 2021 в 00:04
Тут назревает вопрос...а куда теперь будут ломиться все эти "мечтающие играть за реал"??...думаю, что их мечты теперь поддержат только стопиццот мильёнов зарплаты...бо чемпионство в Ла Лиге вряд ли будет хорошей мотивировкой...и то не факт))))
R Estanislau
29 Сентября 2021 в 00:04
Лол, Дирк Кюйт? Шерифу не место в ЛЧ, говоришь? Шериф вместе с Реалом выйдут из группы, а прИнтер, увы, снова мимо кассы.
Vladik1993-25
29 Сентября 2021 в 00:03
Этот матч войдёт в историю!!!))
Хасанович Висэйт
29 Сентября 2021 в 00:17
Он уже в истории.
Beorn_n
29 Сентября 2021 в 00:02
Интересно сколько бабла Перес отгрузил судье за почти 50 доп секунд к и так добавленым 6 минутам.там где вообще не было остановок
Skywoker
29 Сентября 2021 в 00:02
вот и уровень нынешнего первого места в примере - проигрыш шерифу
JUMPER
28 Сентября 2021 в 23:59
ай...уважуха ширифам...паставили на калени реальных пасаноф...))) сатварили чуда чудная...))) хароша банда у вернидуба...)))
Beorn_n
28 Сентября 2021 в 23:57
Просто бомба.
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