Каземиро назвал причину поражения «Реала» от «Шерифа»

Опорный полузащитник «Реала» Каземиро высказался о неудаче в поединке против «Шерифа» в Лиге чемпионов. Мадридский гранд сенсационно уступил дебютанту на своем поле со счетом 1:2.

«В футболе такое случается. Мы нанесли около 20 ударов, а соперник ушел в защиту и использовал два момента. Нам нужно более внимательно играть у своих ворот. Игра была под контролем «Реала», мы могли забить больше голов. Когда не используешь моменты, рискуешь поплатиться за это. Так и получилось», - цитирует бразильского футболиста пресс-служба «сливочных».

В третьем туре мадридцы на выезде сыграют с донецким «Шахтёром». Матч пройдет 19 октября.