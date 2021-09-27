Главный тренер «Шерифа» Вернидуб: «Мы не боимся «Реал»

Уже завтра состоится историческое для молдавского «Шерифа» событие – команде предстоит сразиться с мадридским «Реалом» на выезде в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Главный тренер клуба Юрий Вернидуб поделился своими ожиданиями от противостояния.

Наставник отметил, что первоочередная задача – это оказать должное сопротивление испанцам. По словам специалиста, его подопечные должны показать свои лучшие качества в оборонительных и атакующих действиях. «Мы достаточно неплохо изучили «Реал». Мы уважаем этих футболистов, но не боимся их», - сказал Вернидуб в интервью Sport24.

Напомним, что в стартовом туре «Шериф» уже сотворил одну сенсацию, обыграв донецкий «Шахтёр».