«Шериф» показал, что Суперлига для избранных не нужна

На этой неделе в Лиге чемпионов состоялась одна из главных сенсаций в истории турнира. Скромный «Шериф» на «Сантьяго Бернабеу» обыграл звёздный «Реал». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Победу «Шерифа» над «Реалом» не надо превозносить с футбольной точки зрения. Это, конечно, сенсация. Тираспольский клуб в гостях обыграл мадридцев, которые вообще-то были мотивированы набирать очки, ведь борьба за попадание в плей-офф в самом разгаре. Тем не менее победа «Шерифа» – это просто стечение обстоятельств. «Реал» нанёс несколько десятков ударов, а тираспольцы отметились несколькими десятками выносов из штрафной. По xG «сливочные» были впереди 3.29 на 0.42!

И всё же «Шериф» победил. И именно эта не самая логичная виктория стала главным событием тура в Лиге чемпионов. Успех тираспольцев обсуждался в иностранной прессе больше, чем итоги матчей «ПСЖ» с «Манчестер Сити» и «Ювентуса» с «Челси». Эти поединки суперклубов были восприняты довольно буднично. Гол Месси, поражение Тухеля – это, конечно, интересно. Но по степени обсуждения эти события уступили сказке «Шерифа».

Это прекрасная демонстрация того, что интереснее сторонним зрителям. Единичная и случайная победа «Шерифа» вызвала намного больше эмоций. Это настоящее чудо, настоящая сказка, и именно этого хотят видеть любители футбола. Мы все, конечно, любим игру звёзд, битвы топов, но всё же обожаем подобные сенсации.

Пожалуй, теперь все с нетерпением ждут следующих матчей «Шерифа» в надежде на продолжение сказки. А вдруг тираспольцы смогут и дальше удивлять? Вдруг они выйдут в плей-офф? Конечно, в это не верится, но так хочется.

Победа «Шерифа» даёт надежду любому маленькому клубу на сказку. Именно такие успехи делают очень многое для развития футбола. Такие матчи внушают веру, что всё возможно. Подобные победы дают уверенность, что играют действительно не деньги, а что-то ещё. В конце концов мы любим футбол и за истории вроде Себастьяна Тилля. Парень из Люксембурга, который зачем-то поехал в «Тамбов», где не получал зарплату. Ещё вчера он был никем, а сегодня уже забивает победный гол на «Сантьяго Бернабеу». И это первый гол представителя Люксембурга в истории Лиги чемпионов. Кстати, Джасурбек Яхшибоев стал лишь вторым представителем Узбекистана, который смог отличиться в главном еврокубке.

Сказка «Шерифа» оттенила победу «Брюгге» над грозным «Лейпцигом» и разгром разваливающейся «Барселоны» мощной «Бенфикой». Однако это тоже не самые прогнозируемые результаты, которые также доказывают, что в футболе возможно всё.

Мы любим футбол не столько за игру топ-звёзд, сколько за непредсказуемость. Суперлига может дать лишь первое, но нам очень хочется видеть и второе! «Шериф», «Брюгге», «Бенфика» в лишний раз доказали, чем прекрасна Лига чемпионов. Здесь всегда бывают яркие выскочки, за которых хочется болеть, за которых хочется переживать.

Андрей Центров