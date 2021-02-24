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Миранчук не сыграет с «Реалом» с первых минут: стартовые составы

24 Февраля 2021, 21:53,

В среду «Аталанта» с «Реалом» проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники назвали составы на игру.

«Аталанта»: Пьерлуиджи Голлини - Рафаэл Толой, Кристиан Ромеро, Берат Джимсити - Йоаким Меле, Мартен де Рон, Ремо Фройлер, Робин Госенс - Маттео Пессина - Луис Муриэль, Дуван Сапата.

«Реал» Мадрид: Тибо Куртуа - Лукас Васкес, Рафаэль Варан, Начо, Ферлан Менди - Лука Модрич, Карлос Каземиро, Тони Кроос - Марко Асенсио, Иско, Винисиус.

Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук начнёт матч на скамейке запасных.

Текстовый репортаж запланирован на LiveResult.ru.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Аталанта, Алексей Миранчук
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