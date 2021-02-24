Миранчук не сыграет с «Реалом» с первых минут: стартовые составы

|
24 Февраля 2021, 21:53,
|
|
В среду «Аталанта» с «Реалом» проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники назвали составы на игру.
«Аталанта»: Пьерлуиджи Голлини - Рафаэл Толой, Кристиан Ромеро, Берат Джимсити - Йоаким Меле, Мартен де Рон, Ремо Фройлер, Робин Госенс - Маттео Пессина - Луис Муриэль, Дуван Сапата.
«Реал» Мадрид: Тибо Куртуа - Лукас Васкес, Рафаэль Варан, Начо, Ферлан Менди - Лука Модрич, Карлос Каземиро, Тони Кроос - Марко Асенсио, Иско, Винисиус.
Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук начнёт матч на скамейке запасных.
Текстовый репортаж запланирован на LiveResult.ru.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Аталанта, Алексей Миранчук