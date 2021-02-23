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​Ромеро: «Рамос – один из моих кумиров»

23 Февраля 2021, 14:42,

Защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро высказался по поводу противостояния с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы верим, что сможем победить. Мы верим в себя. Мы должны показать отличный футбол, чтобы пройти такого сильного и статусного соперника. Это будет сложно, но мы уверены в своих силах. Попробуем предложить свой футбол.

Рамос? Я с детства следил за ним, потому что мне всегда нравилось смотреть матчи «Реала». Особенно мне нравилось, как Рамос играл против «Барселоны», потому что на поле был Месси. Серхио, несомненно, является одним из моих кумиров. Его отсутствие повлияет на «Реал», - сказал Ромеро в интервью УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Аталанта, Серхио Рамос, Кристиан Ромеро
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