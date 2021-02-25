Спорное удаление позволило «Реалу» обыграть «Аталанту»: Менди – герой, Миранчук на поле не появился

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сошлись «Аталанта» и «Реал».

Одна из самых интересных и одновременно непредсказуемых пар 1/8 финала Лиги чемпионов. Каких-то года три назад никто бы и не подумал, что «Аталанта» будет серьёзным соперником для «Реала», при такой жеребьёвке все бы уже давно поздравляли «королевский» клуб с проходом в четвертьфинал. Но не сейчас. Команда Джан Пьеро Гасперини в домашнем матче против «Реала» считалась фаворитом (!) по мнению многих экспертов и букмекеров.

Проблем Зидану (напоминаем, выигравшему с «Реалом» рекордные три Лиги чемпионов подряд) добавлял переполненный лазарет. Карим Бензема, Серхио Рамос, Марсело, Дани Карвахаль, Эден Азар, Эдер Милитао, Федерико Вальверде, Родриго, Альваро Одриосола. Огромный список травмированных футболистов, каждый из которых претендовал бы на место в основе. Но в Бергамо Зидан на них рассчитывать не мог. Как и Гасперини не рассчитывал на Миранчука, в очередной раз оставив Алексея в запасе.

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У «Реала» круто выглядела лишь центральная зона (Каземиро, Кросс, Модрич), нападение из Винисиуса, Иско и Асенсио явно не вызывало трепета. Пара Муриэль – Сапата даже смотрелась опаснее и интереснее, но кто же знал, что именно неудачный дриблинг Дувана определит сценарий матча. Колумбиец потерял мяч в дриблинге, «Реал» мгновенно организовал контратаку, которую фолом остановил Фройлер. У своей штрафной площади Ремо снёс Менди, за что и был (довольно спорное решение) удалён.

Мадридцы всецело получили в своё распоряжение инициативу, но первый опасный момент создали только в компенсированное к первому тайму время. Кросс Иско со стандарта плотным ударом головой завершил Варан. «Аталанту» от гола спас Голлини. «Реал» атаковал очень уж пресно и медленно. Гасперини постепенно снял с игры обоих колумбийских форвардов, выпустив Иличича и Пашалича. Бергамаски атаковать не стремились, нули в меньшинстве их вполне устраивали.

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Зидану же игру усиливать было банально некем. Только Мариано Диас обладал хоть каким-то опытом, именно его и выпустил француз вместо Винисиуса. Под конец матча Зидан от безысходности бросил в бой молодых Уго Дуро и Аррибаса, первый даже неплохо пробил со средней дистанции, но Толой этот выстрел сблокировал. Так бы и завершился матч нулями на табло, но Менди обводящим ударом от линии штрафной площади положил мяч точно в «девятку».

Укрепился Ферлан в звании лучшего игрока матча, к удалению добавив и решающий гол. Чуть-чуть не дотерпели бергамаски, 75 отыгравшие в меньшинстве после спорного удаления Ремо Фройлера. «Реал» увозит минимальную победу.