Спорное удаление позволило «Реалу» обыграть «Аталанту»: Менди – герой, Миранчук на поле не появился

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25 Февраля 2021, 00:54,
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сошлись «Аталанта» и «Реал».
|Аталанта
|0:1
|Реал Мадрид
|86' Менди Ферлан (0:1)
Одна из самых интересных и одновременно непредсказуемых пар 1/8 финала Лиги чемпионов. Каких-то года три назад никто бы и не подумал, что «Аталанта» будет серьёзным соперником для «Реала», при такой жеребьёвке все бы уже давно поздравляли «королевский» клуб с проходом в четвертьфинал. Но не сейчас. Команда Джан Пьеро Гасперини в домашнем матче против «Реала» считалась фаворитом (!) по мнению многих экспертов и букмекеров.
Проблем Зидану (напоминаем, выигравшему с «Реалом» рекордные три Лиги чемпионов подряд) добавлял переполненный лазарет. Карим Бензема, Серхио Рамос, Марсело, Дани Карвахаль, Эден Азар, Эдер Милитао, Федерико Вальверде, Родриго, Альваро Одриосола. Огромный список травмированных футболистов, каждый из которых претендовал бы на место в основе. Но в Бергамо Зидан на них рассчитывать не мог. Как и Гасперини не рассчитывал на Миранчука, в очередной раз оставив Алексея в запасе.
У «Реала» круто выглядела лишь центральная зона (Каземиро, Кросс, Модрич), нападение из Винисиуса, Иско и Асенсио явно не вызывало трепета. Пара Муриэль – Сапата даже смотрелась опаснее и интереснее, но кто же знал, что именно неудачный дриблинг Дувана определит сценарий матча. Колумбиец потерял мяч в дриблинге, «Реал» мгновенно организовал контратаку, которую фолом остановил Фройлер. У своей штрафной площади Ремо снёс Менди, за что и был (довольно спорное решение) удалён.
Мадридцы всецело получили в своё распоряжение инициативу, но первый опасный момент создали только в компенсированное к первому тайму время. Кросс Иско со стандарта плотным ударом головой завершил Варан. «Аталанту» от гола спас Голлини. «Реал» атаковал очень уж пресно и медленно. Гасперини постепенно снял с игры обоих колумбийских форвардов, выпустив Иличича и Пашалича. Бергамаски атаковать не стремились, нули в меньшинстве их вполне устраивали.
Зидану же игру усиливать было банально некем. Только Мариано Диас обладал хоть каким-то опытом, именно его и выпустил француз вместо Винисиуса. Под конец матча Зидан от безысходности бросил в бой молодых Уго Дуро и Аррибаса, первый даже неплохо пробил со средней дистанции, но Толой этот выстрел сблокировал. Так бы и завершился матч нулями на табло, но Менди обводящим ударом от линии штрафной площади положил мяч точно в «девятку».
Укрепился Ферлан в звании лучшего игрока матча, к удалению добавив и решающий гол. Чуть-чуть не дотерпели бергамаски, 75 отыгравшие в меньшинстве после спорного удаления Ремо Фройлера. «Реал» увозит минимальную победу.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Реал Мадрид, Аталанта
Удаление было чистым, Менди прокинул мяч и выходил один на один, перед ним не было никого кроме вратаря. Фол последней надежды, можно спорить и доказывать обратное, но фол был и это 100% удаление. Да и без удаления Аталанта ничего не показала бы, возможно скорее всего матч завершился вничью, но все решил удар Менди.
Судейка сломал игру. Одну из самых интересных, как ожидалось. Тьфу, мля...
Миранчук - не появился. А Мирангек -был? Сколько можно игрокам из глухого запаса или максимум ротации типа Миранчука и Черышева (про Кокошу вообще молчу))) столько Незаслуженного внимания уделять? Бросайте свой нелепый "патриотизм", понятно же, что это лишь раздражает читателей.
судейское позорище в очередной раз. Аталанта в модриде размотает этот шлак. судейка рядом с оливером особнячок себе прикупит после матча.
Я был бы не против, если бы размотала, но объективно шансов на это маловато...
Ай, судья - гондурас, испортил матч. При этом сливочные радовались так, будто ЛЧ выиграли, пичинены))) (Кстати, кто из местных особо ярых "каталонцев" будет Реал клясть за помощь судей, может слишком не переживать, ведь их любимый клуб в ЛЧ тащили так, что мама не горюй). Еще одна нуднейшая игра, как и вчера у атлетов с Челси и красивым голом. Слабовато, господа.
Глядя на ТАКОЙ "Реал", вспоминается СРАЗУ "выездная модель" Лобановского!(( Профи на каждом углу в своих интервью рассказывают, что играют для зрителей. Дудки! Играют на результат, который им приносит немалые деньги, а о зрителях они не думают вовсе или думают в последнюю очередь! С такой игрой "Аталанте" в Мадриде "ловить" нечего...
Согласен с тезкой , матч ни о чем как всегда , удаление левое , много свистков в пользу реала , видно немец любит Реал )) опять будет много разговоров , игра лишь на мастерстве группы игроков , конечно все будет хорошо имея таких игроков , но только до штрафной , а там без головы , короче опять без какого либо плана на игру , даже при удаленном игроке , ничего не изменилось , так и катали , и если бы Менди не стрельнул так уныло и закончилось бы , Казимиро не будет в ответке , лишь бы выздоровели остальные . ну а так с победой !!!
Удаление не было, но Реал, господи, какая же слабая команда, еле-еле в конце закатили мяч. Я думаю, что в Мадриде Аталанта победит. Просто соберется и победит.
Задрали со своим миранчуком. Как будто Гасперини какого то Пеле или Марадону на лавке маринует и не дает играть.
а реклама перед матчам за неделю уже была -- МИРАНЧУК ПРОТИВ РЕАЛА )))
Вымучили всетаки. Но победа всеравно паршивая! Красная карточка конечно левая, за такое максимум желтое. Тухлый матч, тухлая игра Реала(что и ожидал). Одни дурацкие безобидные пасы, катание мяча. Как будто Зидан на поле выпустил Куртуа и 10 штук Тони Кроосов. Унылое зрелище.
Плюс за объективность. Всем бы там, а то, зачастую, если играет "своя" команда, еще те розовые очки одевают.