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​Заявка «Реала» на матч Лиги чемпионов: многие основные футболисты не сыграют

22 Февраля 2021, 17:41,

Пресс-служба «Реала» опубликовала список футболистов, которые могут сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты». Поединок в Бергамо пройдёт в ближайшую среду, двадцать четвёртого февраля.

В списке не оказалось множества основных футболистов, в частности Карима Бензема, Серхио Рамоса, Эдена Азара, Марсело, Дани Карвахаля, Федерико Вальверде и Эдера Милитао.

Заявка состоит из девятнадцати игроков: Куртуа, Лунин, Альтубе – Варан, Начо, Менди, Чуст, Мигель – Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, Аррибас, Бланко – Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано, Дуро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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Комментарии (3)
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0
NOBODY
22 Февраля 2021, 19:51

и Родриго не видно.....

0
NOBODY
22 Февраля 2021, 19:50

опа, опять пропустил, а чего Вальверде снова в лазарете??????? его не было, я справшивал, сказали травма по-моему, потом видел его на замене - играл он,......И сейчас опять нет его.....что такое......

0
Misha_diablo_football
22 Февраля 2021, 18:18

Походу с такой защитой Реал тоже получит полную корзинку как знаменитые соотечественники....

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