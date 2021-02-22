​Заявка «Реала» на матч Лиги чемпионов: многие основные футболисты не сыграют

Пресс-служба «Реала» опубликовала список футболистов, которые могут сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты». Поединок в Бергамо пройдёт в ближайшую среду, двадцать четвёртого февраля.

В списке не оказалось множества основных футболистов, в частности Карима Бензема, Серхио Рамоса, Эдена Азара, Марсело, Дани Карвахаля, Федерико Вальверде и Эдера Милитао.

Заявка состоит из девятнадцати игроков: Куртуа, Лунин, Альтубе – Варан, Начо, Менди, Чуст, Мигель – Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, Аррибас, Бланко – Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано, Дуро.