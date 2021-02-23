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Кроос: Холанн или Мбаппе? Бензема

23 Февраля 2021, 22:06,

Полузащитник «Реала» Тони Кроос предпочёл не делать выбор между молодыми звёздами Эрлингом Холанном и Килианом Мбаппе. На пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Аталанты» хавбек ответил на этот вопрос следующим образом: «Предпочту Бензема. Это отличные футболисты, который могут пригодиться любой команде. Проблема в том, что завтра они мне не помощники, потому что я сфокусирован на своей игре. Не мне говорить на эту тему. Вы можете адресовать этот вопрос Флорентино Пересу».

Из-за обилия травм в мадридском «Реале» в Бергамо не сыграют многие лидеры команды, включая Карима Бензема.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Карим Бензема, Тони Кроос, Реал Мадид
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