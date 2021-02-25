Муриэль: «Результат первого матча с «Реалом» оставляет нам шансы»

Форвард «Аталанты» Луис Муриэль пообщался с журналистами после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Бергамаски, играя с 17-й минуты вдесятером, потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.

«Очень тяжело что-то придумать в нападении, когда приходится много защищаться. Впрочем, этот результат оставляет нам шансы на успех по сумме двух поединков», - приводит слова колумбийского нападающего официальный сайт УЕФА.

Ответный матч «Реал» - «Аталанта» запланирован на вторник, 16-е марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.