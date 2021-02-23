Президент «Реала» вылечился от коронавируса

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23 Февраля 2021, 09:35,
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Флорентино Перес, являющийся президентом мадридского «Реала», вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба «королевского» клуба.
Источник отмечает, что все тесты, которые сдал руководитель за последние двое суток, дали отрицательный результат.
Отмечается, что Флорентино не полетит вместе с командой в Бергамо на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против местной «Аталанты».
Встреча между «Аталантой» и «Реалом» состоится в среду, 24-го февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Флорентино Перес
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