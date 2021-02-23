Президент «Реала» вылечился от коронавируса

Флорентино Перес, являющийся президентом мадридского «Реала», вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба «королевского» клуба.

Источник отмечает, что все тесты, которые сдал руководитель за последние двое суток, дали отрицательный результат.

Отмечается, что Флорентино не полетит вместе с командой в Бергамо на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против местной «Аталанты».

Встреча между «Аталантой» и «Реалом» состоится в среду, 24-го февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.