Муриэль: «Из-за обилия травм «Реал» не лишился статуса топ-команды»

Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

- Единственный способ сыграть отличный матч - показать все, на что мы способны. Мы обыграли «Севилью» (3:2), проведя великолепный поединок в то время, как испанцы были в отличной форме. Если сыграем так же и будем верить в себя и наши сильные стороны, можем обыграть кого угодно, - заявил Муриэль на пресс-конференции.

- Нужно держать ухо востро и понимать, что из-за обилия травм «Реал» не лишился статуса топ-команды. История говорит, что если они плохо играют в Ла Лиге, то могут выстрелить в Лиге чемпионов, - добавил Муриэль.