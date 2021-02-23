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Муриэль: «Из-за обилия травм «Реал» не лишился статуса топ-команды»

23 Февраля 2021, 21:25,

Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

- Единственный способ сыграть отличный матч - показать все, на что мы способны. Мы обыграли «Севилью» (3:2), проведя великолепный поединок в то время, как испанцы были в отличной форме. Если сыграем так же и будем верить в себя и наши сильные стороны, можем обыграть кого угодно, - заявил Муриэль на пресс-конференции.

- Нужно держать ухо востро и понимать, что из-за обилия травм «Реал» не лишился статуса топ-команды. История говорит, что если они плохо играют в Ла Лиге, то могут выстрелить в Лиге чемпионов, - добавил Муриэль.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Аталанта, Луис Муриэль
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