Куртуа: «Не ожидал такой спокойной игры у своих ворот»

Страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился впечатлениями от поединка против «Аталанты» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 1:0. Решающий гол забил защитник Ферлан Менди.

«Я не ожидал такой спокойной игры у своих ворот. Конечно, удаление сыграло нам на руку. После этого соперник не мог атаковать большими силами, им пришлось перейти на контратаки», - передает слова бельгийского голкипера пресс-служба УЕФА.

Напомним, что «Аталанта» большую часть матча провела вдесятером. На 17-й минуте красную карточку получил полузащитник Ремо Фройлер.