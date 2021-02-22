Бензема не сыграет с «Аталантой»

Французский форвард Карим Бензема не поможет мадридскому «Реалу» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты», об этом рапортует AS.

Согласно информации источника, 33-летний футболист выбыл из строя из-за мышечной травмы. По этой причине Бензема пропустил сегодняшнюю тренировку команды.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Карим сыграл 21 матч, отметившись 12 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Первый поединок между «Аталантой» и «Реалом» состоится в среду, 24-го февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.