Гасперини - о поражении от «Реала»: «Игра была испорчена удалением»

Рулевой «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини остался недоволен работой судей в домашнем поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». На 17-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Ремо Фройлера. В итоге итальянцы потерпели поражение со счетом 0:1

«Игра была полностью испорчена. Но я не могу ничего сказать, потому что получу длительную дисквалификацию от УЕФА. Это будет футбольным самоубийством. Я считаю, что судить должны те, кто хоть когда-то играл в футбол. Сейчас у арбитров есть видеоповторы, однако они все равно допускают ошибки», - цитирует тренера Football-Italia.

Ответная игра пройдет в Испании 16-го марта.