Кроос: «Аталанта» умеет играть в футбол и атаковать»

|
23 Февраля 2021, 21:11,
|
|
Полузащитник «Реала» Тони Кроос ожидает непростого матча против «Аталанты» в Лиге чемпионов.
- Нам придется снова делать то, что и в последнее время, двигаться вперед, несмотря на отсутствие некоторых футболистов. Тот, кто выйдет на поле, должен отдаться игре по максимуму, - заявил Кроос на пресс-конференции. - Мы всегда пытаемся контролировать ход матча и играть с мячом. Наш соперник играет по-другому. Нас ждет непростой матч, но мы знаем, что готовы к нему.
- Каждый матч словно финал, Лига чемпионов стартует сейчас, и нам придется показать наш максимум против команды, которая умеет играть в футбол и атаковать, - добавил Кроос.
Игра состоится в среду, начало в 23:00 мск.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Аталанта, Тони Кроос