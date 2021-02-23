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Кроос: «Аталанта» умеет играть в футбол и атаковать»

23 Февраля 2021, 21:11,

Полузащитник «Реала» Тони Кроос ожидает непростого матча против «Аталанты» в Лиге чемпионов.

- Нам придется снова делать то, что и в последнее время, двигаться вперед, несмотря на отсутствие некоторых футболистов. Тот, кто выйдет на поле, должен отдаться игре по максимуму, - заявил Кроос на пресс-конференции. - Мы всегда пытаемся контролировать ход матча и играть с мячом. Наш соперник играет по-другому. Нас ждет непростой матч, но мы знаем, что готовы к нему.

- Каждый матч словно финал, Лига чемпионов стартует сейчас, и нам придется показать наш максимум против команды, которая умеет играть в футбол и атаковать, - добавил Кроос.

Игра состоится в среду, начало в 23:00 мск.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Аталанта, Тони Кроос
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