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«Аталанта» осталась вдесятером против «Реала» уже на 17-й минуте

24 Февраля 2021, 23:23,

Первый еврокубковый матч «Аталанты» в 2021 году начался для бергамасков отвратительно. Полузащитник итальянской команды Ремо Фройлер сбил с ног Ферлана Менди у штрафной площади, сорвав очень опасную атаку мадридского «Реала». Арбитр незамедлительно показал красную карточку Фройлеру, оставив «Аталанту» вдесятером уже на 17-й минуте поединка.

Напомним, что в заявку «Аталанты» на игру попал российский полузащитник Алексей Миранчук, он остался в запасе.

Текстовая трансляция матча «Аталанта» - «Реал» проходит на LiveResult.ru.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Аталанта, Ремо Фройлер
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Комментарии (1)
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24 Февраля 2021, 23:50

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