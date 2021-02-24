«Аталанта» осталась вдесятером против «Реала» уже на 17-й минуте

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24 Февраля 2021, 23:23,
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Первый еврокубковый матч «Аталанты» в 2021 году начался для бергамасков отвратительно. Полузащитник итальянской команды Ремо Фройлер сбил с ног Ферлана Менди у штрафной площади, сорвав очень опасную атаку мадридского «Реала». Арбитр незамедлительно показал красную карточку Фройлеру, оставив «Аталанту» вдесятером уже на 17-й минуте поединка.
Напомним, что в заявку «Аталанты» на игру попал российский полузащитник Алексей Миранчук, он остался в запасе.
Текстовая трансляция матча «Аталанта» - «Реал» проходит на LiveResult.ru.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Аталанта, Ремо Фройлер
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