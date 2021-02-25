Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Васкес - о победе над «Аталантой»: «Результат справедлив»

25 Февраля 2021, 11:26,

Хавбек мадридского «Реала» Лукас Васкес прокомментировал гостевую победу над «Аталантой» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Подопечные Зинедина Зидана выиграли со счетом 1:0. В конце встречи единственный мяч забил Ферлан Менди.

«Мы настраивались на тяжелый матч. После удаления «Аталанта» сосредоточилась на обороне и отлично защищалась. Нам было непросто находить свободные зоны, но гол в концовке сделал нас счастливыми. Думаю, результат справедлив», - передает слова Лукаса пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча пройдет в Мадриде 16-го марта. Начало - 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Аталанта, Лукас Васкес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
overkill666
25 Февраля 2021, 12:00

справедлив... молчал бы лучше.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
«Краснодар» уступил загребскому «Динамо» в плей-офф Лиги Европы, дома пропустив трижды
«Краснодар» уступил загребскому «Динамо» в плей-офф Лиги Европы, дома пропустив трижды


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола