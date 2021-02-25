Васкес - о победе над «Аталантой»: «Результат справедлив»

Хавбек мадридского «Реала» Лукас Васкес прокомментировал гостевую победу над «Аталантой» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Подопечные Зинедина Зидана выиграли со счетом 1:0. В конце встречи единственный мяч забил Ферлан Менди.

«Мы настраивались на тяжелый матч. После удаления «Аталанта» сосредоточилась на обороне и отлично защищалась. Нам было непросто находить свободные зоны, но гол в концовке сделал нас счастливыми. Думаю, результат справедлив», - передает слова Лукаса пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча пройдет в Мадриде 16-го марта. Начало - 23:00 по московскому времени.