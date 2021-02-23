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​Президент «Реала» пообщался с командой перед плей-офф Лиги чемпионов

23 Февраля 2021, 15:45,

В среду, двадцать четвёртого февраля, «Реал» стартует в плей-офф Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала команда Зинедина Зидана сыграет в гостях у «Аталанты».

Вылечившийся от коронавирусной инфекции президент «Реала» Флорентино Перес приехал на клубную базу, чтобы пообщаться с Зинедином Зиданом и футболистами. Глава мадридского клуба пожелал команде удачи, о чём сообщается на официальном сайте «сливочных».

Ранее мы сообщали, что в Бергамо «Реалу» не поможет целый ряд основных футболистов команды, включая Карима Бензема и Серхио Рамоса.

Игра между «Аталантой» и «Реалом» стартует в среду в одиннадцать часов вечера по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Флорентино Перес
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