​Президент «Реала» пообщался с командой перед плей-офф Лиги чемпионов

В среду, двадцать четвёртого февраля, «Реал» стартует в плей-офф Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала команда Зинедина Зидана сыграет в гостях у «Аталанты».

Вылечившийся от коронавирусной инфекции президент «Реала» Флорентино Перес приехал на клубную базу, чтобы пообщаться с Зинедином Зиданом и футболистами. Глава мадридского клуба пожелал команде удачи, о чём сообщается на официальном сайте «сливочных».

Ранее мы сообщали, что в Бергамо «Реалу» не поможет целый ряд основных футболистов команды, включая Карима Бензема и Серхио Рамоса.

Игра между «Аталантой» и «Реалом» стартует в среду в одиннадцать часов вечера по московскому времени.