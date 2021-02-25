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Капелло считает, что судья ошибочно удалил игрока «Аталанты» в матче с «Реалом»

25 Февраля 2021, 08:20,

Известный итальянский тренер Фабио Капелло, поработавший в сборной России и многих европейских топ-клубах, дал оценку удалению хавбека «Аталанты» Ремо Фройлера в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:1). Швейцарец получил красную карточку на 17-й минуте.

«Незаслуженное удаление, ведь Фройлер не был последним игроком у ворот. В любом случае футболист уходил в сторону. Желтая карточка была бы оптимальным решением в этом моменте. Красная же испортила всю игру», - приводит слова тренера Football-Italia.

Ответная встреча между командами состоится в Мадриде 16-го марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фабио Капелло, Ремо Фройлер
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