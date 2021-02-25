Зидан подвёл итоги матча с «Аталантой»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан пообщался с представителями СМИ после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой». «Королевский» клуб отпраздновал победу в Бергамо со счетом 1:0. Единственный гол в концовке забил Ферлан Менди.

«Было тяжело, но команда смогла добиться хорошего результата. Нам противостояла соперник, в составе которого играют физически сильные футболисты. Они хорошо действовали в обороне, а мы допускали много потерь. Впрочем, у нас получилось не пропустить и забить», - передает слова француза газета Marca.

Ответная встреча пройдет в Мадриде 16-го марта.