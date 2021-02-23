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​Гасперини: «Мы не привыкли играть против таких команд, как «Реал», это добавляет мотивации»

23 Февраля 2021, 17:42,

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался в преддверии матча Лиги чемпионов против «Реала».

«Реал» - самая успешная команда в мире. Для «Аталанты» встреча с таким клубом является гордостью. «Реал» привык играть в Лиге чемпионов, они очень опасны даже без которых футболистов в составе. Кто бы ни вышел у них на поле, он является игроком основной обоймы. Мы хотим произвести хорошее впечатление.

Мы не привыкли играть против таких команд. Для нас такие матчи являются большим событием, так что это добавит нам мотивации», - высказался Гасперини на пресс-конференции.

«Аталанта» примет «Реал» в среду, двадцать четвёртого февраля.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
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