Зидан не собирается рисковать здоровьем Бензема

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался по поводу состояния нападающего Карима Бензема. Француз пропустил субботний матч «сливочных» против «Вальядолида» и может не сыграть с «Аталантой» в Лиге чемпионов.

«Мы не собираемся рисковать в ситуации с Бензема, потому что сезон длинный. Если он будет в порядке, то сыграет против «Аталанты», если нет – он не сыграет. Мы не будем рисковать, мы никогда не рискуем. Если бы это был финал Лиги чемпионов или последний тур чемпионата, возможно, мы бы поступили иначе. Но у нас впереди много матчей», - приводит слова Зидана AS.

В двадцати восьми матчах нынешнего сезона Карим Бензема забил семнадцать голов.