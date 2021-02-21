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Зидан не собирается рисковать здоровьем Бензема

21 Февраля 2021, 09:34,

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался по поводу состояния нападающего Карима Бензема. Француз пропустил субботний матч «сливочных» против «Вальядолида» и может не сыграть с «Аталантой» в Лиге чемпионов.

«Мы не собираемся рисковать в ситуации с Бензема, потому что сезон длинный. Если он будет в порядке, то сыграет против «Аталанты», если нет – он не сыграет. Мы не будем рисковать, мы никогда не рискуем. Если бы это был финал Лиги чемпионов или последний тур чемпионата, возможно, мы бы поступили иначе. Но у нас впереди много матчей», - приводит слова Зидана AS.

В двадцати восьми матчах нынешнего сезона Карим Бензема забил семнадцать голов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Карим Бензема
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