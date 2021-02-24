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Бутрагеньо: «Аталанта» очень опасна в атаке»

24 Февраля 2021, 23:15,

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо отвесил комплименты «Аталанте», с которой его команда борется за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

- Конечно, у нас нет многих ключевых футболистов, но все те, кто вышел на поле, принадлежат «Реалу», а это значит, что их уровень высочайший, - приводит слова Бутрагеньо Sky Sport Italia. - Пока соперник здорово играл, посмотрим, что у него получится сегодня. Матч будет очень сложным, так как «Аталанта» - очень атакующая команда, играющая в хороший футбол, забившая много голов и часто побеждавшая.

- Мы знаем, что «Аталанта» очень опасна в атаке. Лига чемпионов - особенный турнир для нас, мы сделаем все, чтобы пройти дальше, - добавил Бутрагеньо.

Матч «Аталанта» - «Реал» начался в 23:00 мск.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Аталанта, Эмилио Бутрагеньо
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