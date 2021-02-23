Гасперини: «Больше бы волновался, сыграй Зидан завтра»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини пошутил о Зинедине Зидане, наставнике «Реала». Эти команды в среду проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Я больше бы волновался, сыграй Зидан завтра, но, к счастью, он будет на скамейке, - заявил Гасперини на пресс-конференции за день до поединка. - Я видел, как он творил невероятные вещи на поле. Когда работал главным тренером молодежной команды «Ювентуса», то специально оставался, чтобы посмотреть на его тренировки.

Год назад бергамаски на этой стадии Лиги чемпионов встречались с испанской «Валенсией» и преодолели этот барьер.