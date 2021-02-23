Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гасперини: «Больше бы волновался, сыграй Зидан завтра»

23 Февраля 2021, 20:09,

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини пошутил о Зинедине Зидане, наставнике «Реала». Эти команды в среду проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Я больше бы волновался, сыграй Зидан завтра, но, к счастью, он будет на скамейке, - заявил Гасперини на пресс-конференции за день до поединка. - Я видел, как он творил невероятные вещи на поле. Когда работал главным тренером молодежной команды «Ювентуса», то специально оставался, чтобы посмотреть на его тренировки.

Год назад бергамаски на этой стадии Лиги чемпионов встречались с испанской «Валенсией» и преодолели этот барьер.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Аталанта, Зинедин Зидан, Джан Пьеро Гасперини
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола