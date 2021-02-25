Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Жиру и Левандовски - в числе претендентов на звание игрока недели ЛЧ

25 Февраля 2021, 08:13,

Завершились очередные четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов. По итогам этих поединков пресс-служба УЕФА назвала футболистов, претендующих на звание игрока недели.

В число номинантов включены четыре исполнителя: Оливье Жиру («Челси»), Роберт Левандовски («Бавария»), Жоау Канселу («Манчестер Сити») и Ферлан Менди («Реал»).

Отдать свой голос за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что лучшим футболистом прошлой недели был признан нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе, забивший три гола каталонской «Барселоне» (4:1).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Роберт Левандовски, Оливье Жиру
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
«Краснодар» уступил загребскому «Динамо» в плей-офф Лиги Европы, дома пропустив трижды
«Краснодар» уступил загребскому «Динамо» в плей-офф Лиги Европы, дома пропустив трижды


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола