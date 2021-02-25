Жиру и Левандовски - в числе претендентов на звание игрока недели ЛЧ

Завершились очередные четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов. По итогам этих поединков пресс-служба УЕФА назвала футболистов, претендующих на звание игрока недели.

В число номинантов включены четыре исполнителя: Оливье Жиру («Челси»), Роберт Левандовски («Бавария»), Жоау Канселу («Манчестер Сити») и Ферлан Менди («Реал»).

Отдать свой голос за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что лучшим футболистом прошлой недели был признан нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе, забивший три гола каталонской «Барселоне» (4:1).